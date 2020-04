Por Aldo Benítez

aldo.benitez@gruponacion.com.py

“Me contagié a partir de un paciente que consultó conmigo unos días antes de empe­zar los síntomas. De esto me enteré recién luego de mi internación”, señala el doctor Raúl Ramírez Nizza, quien probable­mente atendió al primer paciente con COVID-19 en Paraguay a principios de marzo, cuando ni siquiera se había declarado la cua­rentena en nuestro país.

El doctor Ramírez Nizza menciona que una semana después de atender a este paciente empezaron los síntomas en su cuerpo. “Empecé a tener fiebre y me hicieron una radiogra­fía de tórax que mostró una neumonía, aunque no tenía muchos síntomas respira­torios”, dice el doctor. Para esa fecha, 8 de marzo, ya se habían detectado los primeros casos en nues­tro país. Al día siguiente, el 9 de marzo, le hicieron la prueba del coronavirus, que salió positivo.

El doctor Ramírez Nizza estuvo internado 13 días en el Centro Médico Bau­tista, justamente donde ejerce su profesión. Cuenta el médico que los prime­ros dos días estuvo acom­pañado de sus familiares, pero que posteriormente ya fue sometido al aisla­miento total.

“Estuve a cargo de la Dra. Stela Samaniego, infec­tóloga, y del Dr. Osvaldo Martínez, jefe de Clínica Médica. En ese tiempo no tuve muchos síntomas respiratorios, como falta de aire. Lo que sí tuve fue la fiebre por varios días, incluso durante la inter­nación. Gracias a Dios no necesité oxígeno ni terapia, pese a tener una radiogra­fía y luego tomografía que mostraban una neumonía grave”, señala Ramírez Nizza.

Para la segunda mitad de marzo, la pandemia ya estaba causando estragos en todo el mundo. Para el 20 de ese mes, nuestro país reportaba el primer falle­cido. Se trató del también doctor Hugo Diez Pérez, que justamente también trató al paciente que ha contagiado a Ramírez Nizza. “Es un hecho que he lamentado y hemos lamen­tado mucho todos los que le conocíamos. Era un pro­fesional a quien personal­mente respetaba y apre­ciaba”, dice Ramírez Nizza recordando a su colega.

De sus días en el hospi­tal como paciente, para el doctor Ramírez Nizza el contacto con sus familia­res pasó a ser exclusiva­mente por medios tecnoló­gicos. Agrega, además, que durante ese tiempo también se aferró a su fe en Dios y que eso le ayudó mucho a sobre­llevar el momento, la sole­dad y sobre todo el miedo de enfrentar un virus descono­cido para casi todos.

“Hoy, gracias a Dios, tene­mos nuevos protocolos, debido a la experiencia nuestra y extranjera. Si comparo el tratamiento que me dieron con el que hoy se está manejando, hay algunas diferencias, pero lo que me dieron fue lo correcto para ese tiempo, era lo establecido. Previo al alta me hicieron los estu­dios para saber si era nega­tivo el virus. Luego del alta tuve indicación de otros 14 días aislados y me hicieron varios estudios de control”, comenta Ramírez Nizza.

El doctor señala que uno siente ansiedad, incerti­dumbre, porque princi­palmente se sabía poco del virus. Agrega que ahora ya no presenta ninguna molestia posterior al alta por causa del virus.

“Para las personas que hoy están infectadas y las que pudieran estarlo les digo que hoy tenemos mejor conocimiento de la enfer­medad y que no se sepa­ren de Dios. La contención espiritual es fundamen­tal, me ayudó a manejar mis ansiedades y temo­res, aunque reconozco que hubo momentos muy fuertes, pero así es la vida, ¿verdad? Pido al país que oremos por nuestras auto­ridades pidiendo sabidu­ría para este tiempo, por el impacto que estamos viviendo en la economía y también en la salud”, expone Ramírez Nizza.

Matías Cubero es un joven de 22 años que estaba en los Estados Unidos en el marco de un programa de intercambio estudiantil. Cuando decidió volver al país, en la segunda semana de marzo, al llegar al país, presentó los síntomas de la enfermedad, por lo que tuvo que aislarse. En una entre­vista que concedió a Uni­verso 970 AM y Canal GEN, Matías comentó que a los 14 días se sometió a otro test y le dio positivo. Siguió el tra­tamiento y el aislamiento, con las indicaciones médi­cas, hasta que a mediados de este mes fue sometido a otras dos últimas pruebas, que finalmente salieron negativas.

“SENSACIÓN DE TRIUNFO”

El Dr. Ricardo Oviedo es el director del Hospital del IPS Ingavi, ubicado en San Lorenzo, que el Gobierno habilitó directamente para casos pulmonares o de COVID-19 cuando se implementó la cuarentena. Actualmente, este nosoco­mio tiene 90 camas equipa­das para atender a pacien­tes con el virus y 8 para terapia intensiva.

En Ingavi, esta semana despidieron a la primera paciente con COVID-19, que fue dada de alta. Una enfermera del propio hos­pital. “Los sentimientos no solo en mí sino en todas las personas en área de Salud, al ver a un paciente de COVID-19 que está en buena evolución, favora­blemente, realmente cada paciente es una sensa­ción de triunfo, de alegría inmensa. Porque esperá­bamos lo peor de esta pan­demia y gracias a Dios y a la Virgen tenemos pocos casos con resultados fata­les. Espero que sigamos así y que nos cuidemos entre todos”, expone Oviedo.

El especialista señala que es positivo mantener plana la curva de contagiados y que eso dependerá de que la gente cumpla con los pro­tocolos, y de estar prepa­rados desde el sector salud para atender a los casos que requieran atención médica o internación. “Estamos suficientemente educados con las medidas de protec­ción que tenemos que guar­dar, ya sea en nuestra casa o donde nos toque estar acti­vando. y es una ventaja para el Paraguay todos estos datos”, señala Oviedo.