María José Ramírez Elías es la sobrina de la viceministra de la mujer. En una entrevista radial despotricó contra su tía y asegura que no tiene empatía hacia sus congéneres.

“Ella incluso estaba a favor del aborto. No está a favor de las mujeres”, comentó enfáticamente María José a Radio UNO.

Sus declaraciones toman estado público tras las brindadas por Mirtha Elías, quien criticó a las mujeres que escracharon a Juan Ernesto Villamayor.

A estas, la viceministra las calificó de “mujerines cobardes”, reforzando el mal concepto que generó el Ministerio de la Mujer con el comunicado en favor de la pareja del jefe de gabinete civil.

María José recordó una anécdota que vivió y que le generó traumas psicológicos con un familiar. “Yo denuncié a un tío por violencia y ella impidió que yo siga con la demanda”, refirió.

Agregó que “después de que yo haya llamado al 911 para solicitar su ayuda, ella me tomó del brazo y me dijo que pare con eso, porque ‘no me vas a cagar’”.

El caso tiene que ver con Alberto Elías, tío de María José y a quien este la habría violentado físicamente, según posteó en sus redes sociales.

Recordó que Mirtha acababa de asumir el cargo en el ministerio y posteó que “me pidió que me callara porque subía recién” y que “la orden vino de arriba para que no me hicieran caso”.

“Todos querían aparentar que todo estaba bien políticamente. Nadie me apoyó, tuve que enfrentar muchas cosas sola”, remató.