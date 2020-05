Pablo Cardozo indicó que la denuncia presentada en su contra corresponde al acceso indebido al sistema, es decir, la empresa donde prestaba servicios lo acusa por hackeo.

Alegó que no existen argumentos sólidos en su contra, ya que hasta el 19 de este mes brindó asistencia gratuita a la persona que quedó en su puesto en la firma Sendit SA (empresa de courrier).

“Tenía todos los accesos y los permisos para ingresar a sus sistemas y tengo respaldo de eso en conversaciones y me acusan de hackearle. No entiendo por qué, si tenía el acceso completo”, expresó el procesado a GEN.

Cardozo detalló que su salida de la empresa se dio el 26 de marzo y que trabajó para la compañía por cinco años.

Añadió que la denuncia obedece a “un enojo” por parte del dueño de la empresa que, según él, busca perjudicarlo y no abonarle lo que le corresponde. “Hasta ahora no me paga lo que me debe y ni siquiera es mucho”, aseguró.

Señaló que la fiscala, tras el allanamiento, se llevó una notebook y que la próxima semana será llamado a declarar.