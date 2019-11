Las emisoras de tarjetas y los bancos consideraban que las tasas superiores al 30% eran normales para cubrir sus costos y el riesgo. Esto desencadenó en un endeudamiento masivo de la población de clase media-baja, ya que no podían pagar la totalidad de sus compras durante el mes, acumulando intereses.

“Eso que compraste como si fuera que lo hiciste con dinero, se convirtió en un crédito y se acumula. El saldo va subiendo hasta que te avisan que llegaste al límite”, explicó Herken. Esta problemática fue la que desencadenó la intervención del Gobierno para poder disminuir el nivel de endeudamiento.

De acuerdo con el economista, esta intervención fue muy brusca. Con la nueva ley, muchos tipos de tarjetas de crédito terminaron desapareciendo, como por ejemplo las de los supermercados y terminó llevando a las personas de ingresos bajos hacia la usura. “La gente que tenía tarjetas para los supermercados, dejó de usarlas y el movimiento cayó en casi US$ 100 millones. Esto afecta directamente a las empresas y en vez de ayudar a que se comprara a tasas más bajas, lo que hizo fue empujar hacia la informalidad”, expresó.

“Se ocuparon de castigar a los supuestos culpables, en este caso los bancos, por motivos políticos, pero al final los propios bancos dijeron ‘mirá, yo me puedo manejar sin esto y no me va mal’. Ahora se están dando cuenta de que fue un error y quieren levantar el tope”, puntualizó.

LAS OPINIONES EN CONTRA

Según los últimos datos, los bancos lograron aumentar sus ingresos en un 17% hasta octubre de este año. “Es perverso que el sector financiero pretenda aumentar las tasas de interés de las tarjetas de créditos”, escribió el senador Jorge Querey en su cuenta de Twitter.

Para la senadora Desirée Masi, levantar el tope a las tasas de intereses es abrirle nuevamente las puertas a la usura.