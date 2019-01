Con el objetivo de optimizar la atención médica, la correcta utilización de medicamentos y el brindar respuestas inmediatas a pacientes de escasos recursos en cualquier punto del país, sin necesidad de traslado hasta Asunción, el MSP apunta al tecnología para la conectividad de 30 hospitales públicos.

Esta herramienta unirá los centros asistenciales en forma virtual a través de un sistema digital de información y la innovación tecnológica llegará a 17 hospitales regionales, uno por cada Departamento del país y a 13 hospitales especializados del Departamento Central, beneficiando a 3,2 millones de usuarios.

En una primera etapa llegará a 9 hospitales y en una segunda etapa, a 21 centros asistenciales. El doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud afirmó que la tecnolgía es uno de los tres ejes de gobierno en materia de Salud Pública así como el fortalecimiento de las redes de servicios de salud y el administrativo, para compra y gestión más eficiente de medicamentos e insumos.

Destacó que hace unos años, se viene desarrollando un software de ficha y receta electrónica en Guairá, con apoyo del gobierno de China con lo que se logró reducir el tiempo de tres horas de espera a 30 minutos en las salas de espera y que una misma cantidad de médicos atienda a más pacientes.

“También hace que, cuando Don Juan, que fue atendido en el Hospital Nacional de Itauguá y dos semanas después debe consultar en el Hospital Barrio Obrero, a través de la ficha electrónica, que es compartida y que tiene el andamiaje de la conectividad, su médico ya va a estar informado sobre qué medicamentos usó, su diagnóstico, y podrá proveer una atención más eficiente", explicó.

Los medicamentos serán proveídos a través de la receta electrónica con indicaciones claras, sin prestarse a errores. "Va a permitir que estos medicamentos no se puedan obtener de manera espuria, va a impedir que personas que inescrupulosamente van varias veces a hospitales públicos a retirar medicamentos, los puedan vender. Le va a permitir al director del Barrio Obrero planificar la compra de medicamentos, para que no le falte y para que no le venzan", citó el titular de la cartera sanitaria.

Esa iniciativa se dará a través de un acuerdo entre Itaipú Binacional, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) firmado hoy en el Salón de los Mariscales, del Palacio de Gobierno.

Este acuerdo contempla además la adquisición de software para el combate al lavado de dinero, y el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, la evasión impositiva y el narcotráfico en el país.