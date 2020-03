La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), sólo recaudó el 10% de lo habitual este mes, asegura el presidente Natalicio Chasse y menciona que es a causa de la medida sanitaria de paro total, que implementó el Gobierno Nacional. Señala que a pesar de la situación crítica, las obras no paran y que para este viernes, está previsto la culminación de 10 pozos profundos en diferentes puntos de Asunción.

La ley de emergencia que ya fue promulgada por el Ejecutivo, contempla medidas económicas para las familias más vulnerables del país y aquellos ciudadanos que han cesado sus actividades por el paro sanitario decretado por la contingencia del Covid-19. En el caso del servicio de agua potable, la Essap se ajusta dentro de las medidas implementadas en la nueva Ley.

“Según lo que me informe a través de la prensa en el caso de ESSAP el Ejecutivo estaría definiendo la franja de usuarios que serán exonerados y el resto se estaría fraccionando en 18 meses lo que es el pago. No es imposible exonerar (pago de agua), pero está en manos del Ejecutivo”, mencionó a 650 AM, Natalicio Chasse, presidente de la Essap.

Sobre el tema del pago, el presidente indicó que en lo que va del mes recaudaron sólo el 10% habitual del mes, los usuarios no asisten a pagar la cuenta por la medida de restricción por el Covid-19. No obstante , en ese caso verán como se maneja el flujo de ingresos en la estatal durante los meses marzo, abril y mayo.

“Hablamos con Hacienda porque nosotros tenemos un costo fijo que es del 85% (gasto de operación, mantenimiento y sueldos) de lo que recaudamos, que es lo que tenemos que conseguir para poder cubrir para funcionar al 100%”

En el caso de la Essap, el presidente explicó que si bajan su tarifa a gs. 50mil, tendrían aproximadamente 1 millón de usuarios (30%) de la franja. Añadió que la institución cuenta con una caja, con la que podrá sostener el sistema por un mes. “El problema comienza para nosotros dentro de dos meses cuando no contemos con los recursos para sostenernos”, exclamó.

Con respecto las obras, señaló que todas continuan al 100%, especialmente la planta de tratamiento de Viñas Kue y también la construcción de 10 pozos profundos en zonas críticas en Barrio Obrero, Roberto L. Pettit, Nazareth, Lambaré , entre otros y que culminarían este viernes.

“Pedimos a los usuarios que haya una conciencia de ahorro para que todos los usuarios de Asunción puedan tener agua”, finalizó.