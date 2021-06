El ministro de Salud, Julio Borba, sostuvo que ya no cuenta con recursos disponibles dentro de la cartera sanitaria. Indicó que la preocupación es si la situación de la pandemia se alarga y tengan la necesidad de realizar adquisiciones o inversiones en infraestructura.

En conversación con Radio Monumental, el ministro de Salud, Julio Borba, explicó que actualmente ya no puede asumir compromisos nuevos, ya que no cuenta con disponibilidad de recursos.

“No tenemos más ni un peso partido en dos. Esa es la realidad”, enfatizó el ministro Borba.

Indicó que todo lo que hoy tiene disponible, está comprometido para los próximos meses en cuanto a infraestructura y adquisición de vacunas, medicamentos e insumos. “Ya tengo llamados en procesos, con plata comprometida que no puedo utilizar. Apenas recibo, tengo que ir pagando”, subrayó.

No obstante, manifestó que ya está en conversaciones con las autoridades del Ministro de Hacienda para paliar la situación y planificar. “Mirando a futuro, si esto se alarga, tengo que planificar para no llegar a la situación de que tenga que hacer un llamado y no cuente con disponibilidad”, precisó.