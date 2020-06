El Ministerio de Salud Pública anunció que cancelará los procesos licitatorios que fueron objetados por la Comisión de Control de las compras con rótulo COVID ante el rosario de irregularidades detectado. No obstante, no se informó qué pasará con los funcionarios corruptos que se encargaron de estas licitaciones.

En conferencia de prensa, el ministro Julio Mazzoleni confirmó que cancelará todos los procesos licitatorios que fueron objetados por la comisión de control liderada por el ministro Arnaldo Giuzzio.

Dijo que fueron analizados 32 procesos, algunos que están en etapa inicial, en evaluación, en contrato y también en adjudicación. No obstante, indicó que todavía no sabe cuántas poseen irregularidades porque no pudo ver aún el informe.

El Secretario de Estado adelantó que se harán nuevos llamados en la modalidad a la baja electrónica y alegó que esta situación irregular podría instalar buenas prácticas en los procesos licitatorios de ahora en más.

#CuarentenaInteligente |



“No son 32 las anuladas, pero sí son 32 las evaluadas”



"Creo que esta es una magnífica oportunidad de instalar buenas prácticas en todo lo que hace a los procesos, y poder mejorarlas" - Ministro Julio Mazzoleni.

Consultado sobre qué hará con los funcionarios corruptos de Salud, el ministro dijo que ya tomó medidas internas con los sumarios y que ya dieron participación a la Dirección de Contrataciones, Contraloría General de la República y Fiscalía. “La investigación está en curso y eso podrá derivar en más sumarios”, respondió sobre si seguirá apañando a sus directores.

Mazzoleni aseguró que sigue confiando absolutamente en sus viceministros Julio Rolón y Juan Carlos Portillo, pero remarcó que todos deben rendir cuentas al ocupar cargos públicos.

En otro momento dijo que los recientes números son inquietantes porque ponen en riesgo la cuarentena inteligente. Citó que hubo 70 nuevos casos activos, entre sin nexos y por contactos, en los últimos días, siendo que antes se tenía menos de 10 casos de estos tipos.

“Los próximos días serán cruciales para avanzar o no. Hoy vemos una preocupación por la relajación social. Esto refleja lo que pasó en la fase 1, necesitamos la próxima semana para evaluar la fase 2. Ahora se ve lo que ocurrió hace dos semanas con los reportes de los test”, dijo.

Los puntos objetados por la comisión liderada por Giuzzio:

Inconsistencia en las fechas de designación de miembros del Comité de Evaluación con el acta de inicio del mismo Comité.

Incumplimiento de condiciones legales y técnicas del PBC por lo que no se ajustan a los requerimientos exigidos.

Inobservancia del art. 40 de la ley 2051 referida a la participación limitada de empresas y personas vinculadas entre sí.

Se observó que, a pesar de encontrarse en mora, según datos de la DNCP, seguían participando de llamados.

Falta de criterio para la fijación de precios referenciales, para el efecto se requiere de una mejor metodología y la adopción de una política de fijación de precios, a futuro.

Se advirtieron dictámenes sin fundamento técnico y falta de atención a las consultas de la DNCP.