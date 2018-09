El sarampión es una enfermedad producida por un virus y el cuadro clínico se manifiesta con erupciones en la piel con manchas rosadas, conjuntivitis, secreción nasal y fiebre. Es altamente contagiosa por lo que el aislamiento del paciente es fundamental para evitar la dispersión ya que de 10 personas expuestas se contagian, explicó el doctor Hernán Rodríguez, director del Programa Ampliado de Imnunizaciones (PAI).

El contagio se da por el contacto con secreciones a través de la tos, estornudo o al hablar con la persona enferma y el periodo de contagio posible se da mientras duran los síntomas. Esta enfermedad no cuenta con un tratamiento específico sino es sintomático.

La neumonía es una de las complicaciones en las que puede derivar el cuadro y es cuando se dan los casos graves y mortales. "Es una vacuna prevenible con vacunas porque la persona que está vacunada y se expone no se va a enfermar, la protección es de por vida y si una persona no tuvo la enfermedad y no se vacunó sí es susceptible. Y tenemos grupos de niños que no están vacunados y como primera estrategia instamos a que los padres y cuidadores lleven a sus hijos a inmunizarlos", indicó.

Si bien el Esquema Nacional de Vacunación indica que la edad comprendida entre los uno y cuatro años para la aplicación de este biológico, como primera estrategia de prevención, el PAI extendió la franja etárea para garantizar la protección de más niños ante el brote de sarampión en Brasil y Venezuela donde ya se reportan casos de fallecidos.

La segunda estrategia sería identificar un caso probable por lo que ya se emitió una circulación a nivel general para detectar los posibles casos y que estos sean notificados para el aislamiento del paciente.

Brasil registra más de 1000 casos de la enfermedad y seis fallecidos, mientras que en Venezuela se dieron un poco más de 3000 casos y 62 fallecidos. "La enfermedad está teniendo sus consecuencias y la letalidad es baja pero cuando se va sumando sí puede llegar a ser importante el número de casos porque están teniendo tantos casos porque esas personas no recibieron la vacuna", agregó.

Paraguay registró el último caso de sarampión en 1998 por lo que podría darse un brote en caso de ingreso del virus y encuentre a la población no vacunada en el tiempo correspondiente.

La expansión de la enfermedad ahora se dio luego de que Venezuela haya presentado un gran brote de casos. También la migración constante de personas en toda la región propició la situación que podría afectar a Paraguay. “El riesgo existe y la población debe estar preparada”, puntualizó Rodríguez.