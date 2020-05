“Creemos que el presidente Mario Abdo Benítez tiene ahora una gran oportunidad”, expresa parte de la nota emitida por el colectivo sindical conformado por la OTEP, Fenaes, Red por el Derecho a la Educación y la Unión Nacional de Educadores.

Afirma que “lo más sabio es aceptar la recomendación del Senado de la República”, que votó a favor de la censura del ministro Eduardo Petta.

En el acontecer de esta semana, dicha censura se dio como producto de la insatisfacción causada en el cuerpo legislativo tras su interpelación de la semana anterior.

Cuestionan al ex director de la Policía Caminera de no abrir espacios al debate, de no escuchar opiniones diversas y desconocer la realidad educativa, además de querer implementar a toda costa una educación virtual sin herramientas y planificación.

“Mario Abdo Benítez tiene ahora en sus manos el poder de cambiar la conducción y el norte de la educación y superar el aplazo rotundo que está vigente”, añade el comunicado.

Apuestan a la pluralidad de pensamiento, a la apertura de una mesa nacional “con todos los sectores de la comunidad educativa”, además de romper los vínculos que consideran que la educación “es un bien de consumo para lucrar” a costas de esta importante área social.

El voto de censura a Petta ahora pasa a la Cámara de Diputados, que tras su estudio deberá informar al Poder Ejecutivo, que es la instancia que tiene la última palabra.