María del Carmen Isasi, hermana del sargento fallecido Víctor Isasi, señaló a radio Ñanduti que en su familia desconocen a la supuesta novia de su hermano que habría dicho de que los camaradas lo venían amenazando desde hace tiempo, por lo que no cree que un ciervo lo haya asesinado.

“No es supuestamente un ciervo, fue un ciervo, porque nosotros ya estuvimos frente al circuito, ya vimos como es y como fue, como paso, vimos todo. De la supuesta amenaza que mi hermano ha recibido todo eso es mentira, eso fue un tema chico, personal que no tiene nada que ver y fue hace tres años atrás o antes”, indicó.

La familiar dejó en claro que no consideran como familia a Soledad Cabañas, la mujer quien había dicho que era novia del militar y quien dijo no creer que a Isasi lo haya matado un ciervo. “No tenemos conocimiento de esta chica, puede ser una ex, una aventura con mi hermano, pero hasta ahí, ella no tiene ningún derecho, ella todo lo que está diciendo es mentira porque no tiene el mínimo conocimiento, ni siquiera nosotros hicimos el lío, no hay necesidad de hacer líos”, comentó.

Relató además que su hermano estuvo consciente tras el accidente y el mismo le había comentado a su mamá como fue que sucedió el hecho. Agregó además que el video del circuito cerrado ya está en manos del juez de la causa. “Lo que queremos es que nos dejen tranquilas con este dolor”, puntualizó.