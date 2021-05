El doctor José Fusillo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, resaltó que existe una alta sospecha de que la vacuna contra la influenza podría generar una reacción inmunológica cruzada, al permitir que las personas no desarrollen cuadros graves del Covid-19. Aclaró, no obstante, que esta hipótesis sigue en estudio.

El doctor José Fusillo dijo a la radio 780 AM que existe una hipótesis a nivel mundial que habla sobre la posibilidad de que la inmunización contra la influenza ayude a que las consecuencias del Covid no sean muy severas. En ese sentido dijo que estudios realizados en Brasil demostraron que las personas inmunizadas contra la influenza tenían cuadros menos graves de Covid, comparando a las que no fueron vacunadas.

Sin embargo, el neumólogo aclaró que no existe aún evidencia científica certera de esa posibilidad. “Se sigue investigando fue una casualidad o causalidad. Es una buena tendencia. En Paraguay se vio algo similar con la vacunación contra la tuberculosis (en el pasado)”, agregó.

“Podría ayudar a que los cuadros sean menos severos, aún se desconoce cuáles son los mecanismos. La vacuna contra la influenza será un arma fundamental, lastimosamente aún no la tenemos a nivel ministerial, está la promesa de que vendrá en unas semanas más”, comentó.

Asimismo recordó que es oportuno recibir ambas vacunas. No obstante dijo que hay que priorizar la del Covid, con ambas dosis y aguardar un mes para aplicarse la de la influenza. En el caso de una persona joven que aún debe esperar por la vacuna contra el coronavirus, sí puede optar por inmunizarse contra la influenza ahora y así cuando le toque su turno, aplicarse la otra vacuna.