Una madre en contacto con Universo 970AM, denunció que el Ministerio de Salud no brindó ningún tipo de asistencia a su hijo de 22 años, que dio positivo al Covid-19. Según relata la mujer, su hijo residía en Nueva York (Estados Unidos) por motivos de estudio y trabajo. A raíz de la pandemia, el joven decidió regresar a nuestro país.

Especificó, que el primer vuelo (el joven) lo hizo desde Vermont con destino a Panamá el martes 17 de marzo, presentando algunos síntomas de la enfermedad como tos y fiebre.

“Mi hijo llegó el jueves 19 de marzo. Yo pensé que no le iban a dejar entrar, pero en el Aeropuerto siquiera le tomaron la temperatura. Yo preparé todo el esquema de mi casa para que esté aislado”, expresó.

Resaltó que el día que llegó el joven, ella se contacta con la línea directa de 154 y cuenta lo sucedido; quienes le dieron como respuesta que a los 5 días (sábado), pasarían a sacarle la muestra(al hijo). Llegó el día y las autoridades no se presentaron en la casa, por lo que según indica la mujer, vuelve a llamar.

“Llamo y me preguntan si mi hijo sigue con los síntomas y les dije que la fiebre ya pasó, pero que seguía con la tos e inclusive perdió el sentido del gusto y el olfato. Me respondieron que no hicieron el recorrido porque sospechan que él ya se está recuperando”, añadió.

Comentó que vuelve a llamar el domingo y el lunes, debido a la preocupación, pero sin conseguir que el chico sea visitado por las autoridades sanitarias para que le saquen la muestra. No obstante, aseguró que a causa de la negativa visita por parte de la línea 154, se puso en contacto con alguien cercano que trabaja en el Ministerio de Salud.

Por consiguiente logró que su hijo se realice los estudios y el martes 24 de marzo, gracias a los resultados laboratoriales confirmó que fue infectado por Covid-19. Desde el día de la prueba hasta la fecha, ninguna autoridad sanitaria se comunicó con ella.

“Mi hijo está totalmente aislado y se encuentra en buenas condiciones de salud pero con alguna tos todavía. Incluso en el vuelo vinieron muchos más personas con él y ese dato también ya pasé al Ministerio de Salud. Lo preocupante es que el control y el seguimiento fueron totalmente nulos”, finalizó.