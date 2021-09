“Yo estaba sentada esperando el colectivo cuando el hombre se acercó por detrás, me agarró del pecho y como fui más rápida, guardé mi celular en la cartera. Intentó sacar nuevamente y yo le mordí el brazo con todas las fuerzas y en eso, trato de levantarme. Me hizo tres amagues para apuñalarme, en la tercera ya sentí el dolor en la espalda”, relató Celeste Agüero a Gen y Universo 970 AM.

Contó que tras sentir el dolor, tocó la zona afectada y al ver rastros de sangre, regresó a su lugar de trabajo, donde sus compañeros la trasladaron hasta el IPS Central, mientras que el asaltante huyó del sitio. “Ahí me asistieron, me llevé un gran susto que no le deseo a nadie, pero puedo contar la historia gracias a Dios”, acotó.

El asalto se produjo a las 19:00 el sábado pasado sobre la calle Palo Santo casi Telémaco Silvero en el barrio Loma Pytá de Asunción.

El momento fue captado por imágenes de circuito cerrado donde se observa cuando el asaltante se acerca por detrás a la joven, además cuando la apuñala.

Afortunadamente, la herida con arma blanca solo fue superficial y la mujer no sufrió daños internos.