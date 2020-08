“Mis vecinos no creen en la enfermedad, muéstrenles”, pidió un hombre de 70 años a los médicos para que ven su caso aquellos incrédulos. En el material se observa al ciudadano acostado con asistencia respiratoria al faltarle el aire.

La doctora Leticia Pintos, directora de Terapia Intensiva del Ministerio de Salud, fue quien compartió el video de su paciente, acompañando con la tomografía que muestra su pulmón completamente afectado.

Tomografía. Por favor! Cuidemosnos! Por tener más compatriotas enfermos! pic.twitter.com/R7yFmFbF6r — leticia (@lepintos) August 4, 2020

En conversación con la radio Universo 970 AM, la médica indicó que el mismo ahora se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva. “Antes de entrar a terapia, el paciente me pidió publicar el video, ya que sus vecinos no creían en la enfermedad”, contó.

Pintos explicó que la enfermedad tiene su proceso que va entre 10 a 14 días y en la medida que van pasando los días, comienza a faltar el aire. Refirió además que aquellos pacientes que ingresan a terapia intensiva quedan allí por mucho tiempo porque poseen secuelas de la enfermedad, pese a que incluso muchos luego ya dan negativo al virus.

Por otra parte dijo que existe déficit de terapistas a nivel regional y que Paraguay no escapa de esa situación. “En algunos países hasta los dermatólogos trabajan en terapia. Es una subespecialidad y se requiere de mucho tiempo y práctica. Es muy complejo lo que hay que hacer con un paciente crítico”, acotó.

Actualmente están capacitando a sus colegas para que puedan ayudar a los terapistas y hablen el mismo idioma, de acuerdo con la experta.