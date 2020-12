La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) realizó en la mañana de este martes la subasta de lujosos vehículos, dos de los cuales pertenecían a Javier “Cucho” Cabañas, quien está privado de su libertad por supuesta vinculación con el narcotráfico.

El Lamborghini finalmente fue a parar a las manos del joven brasileño Ruan Bortolotto, quien tiene tan solo 25 años de edad y desde febrero reside en San Lorenzo. El mismo es un nutricionista, entrenador fitness y youtuber.

Foto: Ale Vera.

Bortolotto, quien pagó G. 411 millones el lujoso rodado, mencionó que utilizó algunos ahorros de las inversiones que hizo cuando estuvo viviendo por Europa, entre ellas en el ámbito aéreo, según alegó. Afirmó que pese a su corta edad, todo es posible mediante las metas que uno se propone y el empeño y el sacrificio que uno hace para cumplirlas.

El joven comentó que el vehículo estará guardado en el garaje la mayor parte del tiempo, porque es consciente de que consume mucho combustible, y también se suma la situación de las calles de nuestro país. “Usaré una vez a la semana o cada 15 días”, acotó.





En entrevista con NPY, Ruan aseguró que no conoce a “Cucho” Cabañas, incluso le causó risas las versiones respecto a una amistad entre ambos. Alegó que recién se enteró quién era el anterior propietario cuando ya había comprado el vehículo. “Yo no tengo idea quién es, cuando vi el auto no tenía ni idea quién era Cucho, no sé quién es, escuché sobre el problema que tuvo”, indicó.

El otro vehículo de “Cucho”, el Camaro, fue valuado por G. 148 millones, sin embargo, nadie ofertó por el mismo.