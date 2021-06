La defensora pública Claudia Vázquez comentó al canal Gen y radio Universo que la madre de una joven de 29 años oriunda de Lambaré acudió a ella para presentar un amparo judicial de modo a que su hija sea incluida al plan de vacunación contra el Covid-19.

El motivo de la presentación de esta acción fue porque la joven está siguiendo tratamiento de quimioterapia y en puertas de una operación neurológica. “Tiene un cáncer que hizo metástasis y para ingresar a quirófano requiere recibir la primera dosis”, detalló la abogada.

Vázquez comentó que el juzgado de Lambaré ya emitió una medida cautelar a favor de la accionante. “Sueño que hoy ya se vacune, es imperativa la ley, espero que hoy me llamen para que la vacunen. Estamos en manos de Dios con su caso. Hice bien rápido el proceso porque me toca de cerca esto, mi hermana también tuvo cáncer y gracias a Dios se curó, no pueden andar así los enfermos”, agregó.

Vale recordar que otra mujer de 32 años con cardiopatía congénita, retraso mental y síndrome de Down, fue vacunada tras la presentación de un amparo por parte de la defensora pública Lorena Llano.