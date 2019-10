Violeta Mendoza alquilaba un salón a Fretes Marín. En conversación con HOY comenta que ya desde el primer mes, en setiembre del 2018, Triana se comportó de manera irresponsable: “No me pagó todo lo que me tenía que pagar, ya comenzamos con el pie izquierdo”.

Cuenta que la señalada como estafadora acostumbra a hablar de sus problemas personales y de la “irresponsabilidad” de sus clientes que no aparecían a tiempo, a modo de excusa para no abonar a fin de mes. “Me pagaba a cuotas, cosa que me molestó mucho porque el alquiler se paga en una fecha pactada. Jamás pagó en tiempo y forma un solo mes, y se ofendía cuando le requería”.

Los reclamos fueron aumentando, hasta que Triana dejó de contestarle el teléfono. Conforme a esto, en diciembre le pidió que se retire de su propiedad pero ella se negó a salir y reaccionó hostilmente.

En base de engaños y maltratos, la aspirante política continuó ocupando el sitio hasta junio pasado, abonando solo hasta el mes de marzo

Cansada de tanto manoseo, acudió decidida a su propia casa a echarla pero fue respondida con agresiones físicas. “Hice una denuncia que no prosperó porque la fiscalía le pidió que saque todas sus cosas de mi casa pero se fue debiéndome tres meses de alquiler y más de un millón en concepto de energía eléctrica”.

Asevera que no pudo establecer un contrato de trabajo con la mujer porque no cuenta con IVA, debido a que tiene deudas y se encuentra en Informconf.

Tiempo después, Mendoza se topó con Fretes Marín y aprovechó el momento para reclamarle el dinero. “No tengo más nada que pagarte, ¿o no fue suficiente echarme de tu casa? Espero tu voto querida”, fue la respuesta que obtuvo de parte de la candidata a Juventud Colorada.

Agrega además que cada vez son más las personas que aparecen con una historia de estafa de parte de Triana.