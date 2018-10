A una semana del macabro hallazgo de los cuerpos de Dalma Rojas, su madre Elba Rodas, su padre Julio Rojas, y sus hijos Cristian Santino Barrios y Saulo Pio Rojas, avanza la investigación con más elementos recolectados. Hasta el momento fueron detenidos Bruno Marabel, pareja de Dalma, y sus supuestos cómplices: Alba Armoa (presunta pareja extramatrimonial), María Araceli Sosa (compañera de trabajo) y Marcelo Gabriel Sosa (hermano de esta última).

La fiscala del caso, Esmilda Álvarez, señaló que analiza las evidencias para poder saber el motivo de tan atroz crimen, atendiendo especialmente que hubo mucho ensañamiento hacia los más pequeños. “Recogimos información y colectamos las pruebas, ahora nos queda unir el rompecabezas para saber quiénes ejecutaron este hecho”, resaltó.

En charla con la 730 AM fue consultada respecto a la situación legal que se encontraba anteriormente la madre de Dalma. Sobre el punto, la agente confirmó que Elba tuvo varios procesos penales por estafas, incluso hace 10 años fue investigada por un caso de droga. En los días que desapareció tenía una audiencia ante la justicia por una causa de estafa, al igual que su hija.

La fiscala dijo que considera estos hechos como una “arista” más dentro de la investigación a la que consideró “complicada”, aunque dejó en claro que es una presunción que surgió en los medios de comunicación y que no podía “contaminar” su caso al introducir elementos nuevos.

“Son aristas que pueden entrar en la investigación porque pueden ser importantes respecto al móvil, pero no tenemos confirmación. Si el delito lo cometió ella, es una causa extinguida porque ya no está la persona para investigarla. Son situaciones que hay que revisar, pero por esta cuestión no estoy abriendo una investigación. Si amerita vamos a remitir a la Fiscalía General para que se investigue en otra causa independiente. No podemos contaminar nuestra investigación con otro caso, no podemos distraer porque estamos en una línea de indagación”, explicó.

Otro punto resaltante es que la mujer se presentaba como asistente fiscal del entonces agente Arnaldo Giuzzio, para poder manejar la justicia a su antojo y estafar a sus víctimas.

La fiscal mencionó que dentro de la carpeta fiscal no figura el ministro Giuzzio porque el padre de uno de los niños fallecidos solamente habló con la prensa desde el Brasil para dar a conocer esa versión, pero no lo hizo ante ella mediante una declaración testifical. “El padre del primer hijo de Dalma todavía no declaró”, concluyó.

MUERTES EN DIFERENTES TIEMPOS

Lo que la fiscal sí confirmó plenamente es que tienen asegurado que los asesinatos se dieron en tiempos diferentes, con lo cual el escenario cambia en muchos sentidos. Señaló que tienen registros de hasta cuándo cada integrante de la familia estuvo realizando sus actividades normales y cuándo desaparecieron completamente.

Dalma y sus hijos dejaron de asistir a los lugares habituales (ella en el boxeo y los niños en la escuela) el 28 de septiembre. Lo que llama la atención es que su padre Julio Rojas desapareció en ese tiempo pero que posteriormente (2 de octubre) fue visto en el kiosco ubicado en inmediaciones de su vivienda.

“Julio aparece posterior a la fecha que todos dejan de asistir a sus lugares de trabajo o escuela. El día que él murió fue diferente al que los demás murieron”, dijo al momento de indicar que se sospecha de su participación en el crimen.