“Se firman decreto con restricciones pero hay excepciones. Si queremos realmente ir a Fase 0 hagámoslo, pero que nadie se mueva”, comentó a Radio La Unión.

El empresario gastronómico no está de acuerdo con las disposiciones gubernamentales, porque asegura que discrimina sectores sociales para beneficiar a unos pocos.

“Nos parece una toma de pelo. Si queremos cortar la propagación del virus hay que hacer un cierre total y no parcial”, refirió.

Justificó con que “los supermercados sólo tienen que vender artículos de primera necesidad”, porque dice que “es una competencia desleal dejar que vendan perfumes pero cerrás shoppings que venden perfumes”.

“Por eso no vemos con buenos ojos las medidas del gobierno y menos el plan serrucho. Este es un gobierno maricón, que no toma medidas con coraje. No castiga a transportistas que hacen reguladas y muchas de esas cruces que hay en los cementerios es a causa de eso”, lanzó.

Asegura que no se tomó medidas contras estos porque “están confabulados”. “Hay que dejar de joder. No se puede cerrar una parte de la economía y dejar activa otra. O es sálvese quien pueda o cerramos todo y respetamos las normativas”.

“A mucha gente le cae pesado mi comentario, pero la realidad es que muchos dependen de sus salarios para llevar pan a sus mesas. El gobierno no asiste, no está ni estará”, afirmó.

Reconoció que muchos no colaboran desde sus roles sociales para que la propagación de la covid-19 disminuya. “Esa gente es cachafá”, aseveró enfáticamente.

Añadió que “los que farrean y no respetan son unos cachafá. Somos una vergüenza como país”, aseguró y dejó sentado que “Mario Abdo no tiene brújula”.

“No la tiene ni la tuvo. El país vive de polladas para comprar medicamentos. Es presidente por una interna que le ganó a Cartes y por accidente”, dijo.

Insistió en que “Mario Abdo no está capacitado ni para manejar una empresa privada y así como es presidente se ven los resultados”.

“El Salvador nos da clases de cómo gestionar una crisis. Treinta mil personas por día vacunan ahí y acá no llegamos ni a mil”, se quejó.