Como primera medida de gestión del doctor Jorge Rodas como nuevo titular de la Superintendencia de Salud será solicitar a todos los establecimientos sanitarios, tanto públicos como privados y mixtos, el certificado de habilitación para su funcionamiento.

Dentro de los primeros 30 días se solicitará que se presenten los certificados de habilitación y como plan dentro de los primeros 100 días de gestión, que todas las instituciones estén habilitadas, afirmó el superintendente designado.

“Si encontramos que muchas instituciones no han podido cumplir, vamos a conversar armónicamente; como plan de los primeros 100 días, pedir que todas las instituciones estén habilitadas. No es posible que prestemos servicios a nuestros conciudadanos en un espacio no habilitado. Contar con el certificado significa un cumplimiento de los indicadores mínimos de calidad con los que debe funcionar el servicio”, agregó.

Al asumir el cargo, el doctor Rodas afirmó que es un reto atendiendo la delicada situación del sistema sanitario. “En un momento en que la salud del país está en estado de emergencia, me responsabilizo de una institución que tiene la función de velar por la calidad del servicio de salud y por la calidad de la prestación de servicios de salud”, puntualizó.

Según la Dirección de Establecimientos de Salud Afines y Tecnología Sanitaria