En entrevista con Universo 970 AM, Peña habló sobre el momento económico por el que atraviesa nuestro país y sostuvo que es importante “dejar de mentirnos” y partir del diagnóstico de que la situación actual no es buena.

En igual sentido, afirmó que la estabilidad política que se logró gracias al pacto en filas del Partido Colorado “fue un paso importante” pero que si no se le da un contenido programático a eso “se debe esperar directamente a la siguiente crisis”.

“No hay entusiasmo, el sector privado está con una expectativa muy baja de lo que puede pasar y eso se debe revertir rápidamente”, afirmó el exministro de Hacienda, quien destacó la importancia de las inversiones para la reactivación de la economía.

Según detalló, el sector privado invierte cerca de US$ 5.000 millones al año, superando ampliamente a la inversión del sector público. “Si no le entusiasmamos al empresario, al innovador, al emprendedor, diciéndole que el futuro va a ser promisorio, lastimosamente no hay inversión pública que pueda sacar adelante a este país”, indicó.

Peña considera que se debe elaborar un plan para salir de la crisis económica actual y eso solo se logrará con un diálogo entre todos los sectores, dándole contenido al acuerdo político.

Una de sus propuestas consiste en la aprobación del Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN 2020) “a libro cerrado” y sin cuestionamientos, de manera a evitar que se prolongue por demasiado tiempo el debate sobre los recursos a ser distribuidos en las diversas entidades del Estado.

“La discusión del presupuesto es una agonía de tres meses. La realidad es que los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas”, expresó el economista.

Otro tema que considera importante es la discusión sobre la reforma en la seguridad social, específicamente con la creación de una Superintendencia del Fondo de Pensiones que apunte a controlar los recursos de este sector. Según Peña, falta un organismo regulador y supervisor de los fondos de previsión social.

El economista sostiene desde el gobierno se debe definir una lista de prioridades, de manera a que se tenga una hoja de ruta para las próximas medidas ser implementadas.