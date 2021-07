En entrevista con radio Monumental, Porfirio Olmedo comentó que unas 12 personas fueron quienes se llevaron a su hermano Juan Carlos y que las mismas tenían uniformes camuflados con insignias de la autodenominada Agrupación Campesina Armada - Ejército del Pueblo (ACA-EP).

Esta versión va de contramano con la hipótesis de las autoridades de seguridad, quienes aseguran que los autores del secuestro serían delincuentes comunes.

"(Estaban) de para para'i, tenían una insignia en lazo de cada uno, con un color rojo y decía ACA-EP, dijo él (por su hermano)", indicó.

El entrevistado comentó que los secuestradores se manejaban a pie y caminaban en fila todo el tiempo. "Le decían que no mire arriba, solo abajo. Él miraba un poquito y había (personas) hacia adelante y después todos atrás, él era el número 4. Dijo que le dieron para su ropa y él se puso. En un momento le sacaron su ropa original, se le puso en un bolsón y le dieron eso", señaló.

Inclusive los malvivientes dieron la instrucción al secuestrado de que si se registraba un enfrentamiento con la Policía que él se apartara del grupo para no ser asesinado durante el combate, según contó Porfirio.

#Tacuatí Captores no serían delincuentes comunes, según contó Juan Olmedo a sus familiares



"Los secuestradores vestían uniforme parapara'i con una insignia roja (serían los mismos que secuestraron y mataron a Jorgito)"



Porfirio Olmedo, hermano del ahora liberado.#AM1080 pic.twitter.com/Rp4uFulBXb — Monumental AM 1080 (@AM_1080) July 29, 2021

Juan Carlos Olmedo es peón de la estancia Pindoty, ubicada en el distrito de Tacuatí y hermano del administrador de la finca. Estuvo secuestrado desde el día lunes y fue liberado este miércoles por la tarde.

Se estima que la primera exigencia de los secuestradores era de US$ 150.000, dando un plazo de 48 horas. Luego, el monto subió a US$ 200.000 tras comunicarse con la familia del peón. Finalmente, como informó la Fiscalía y también el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, no se realizó tal pago para la liberación.