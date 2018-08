Durante la sesión ordinaria del pasado 22 de agosto, la diputada Amarilla hizo uso de la palabra cuando se estaba tratando el proyecto de ley que aumenta la pensión graciable Amado Villalba Franco, el conocido músico del dúo Villalba Franco, planteado por la legisladora por Caaguazú Esmérita Sánchez (PLRA).

Amarilla, en su intervención, dijo que la condición de pobreza no es mérito suficiente para acceder a una pensión y que ella puede llevar a la Cámara de Diputados -con ese criterio- tres bañados donde viven personas necesitadas.

“Resulta que existen artistas que recibieron sendas pensiones después de pasarse la vida guitarreando, cantando y chupando”, expresó, según el reporte de la sesión de la Cámara de Diputados.

Si bien dijo que le encanta el folklore, “en un gran porcentaje” los artistas beneficiados con la pensión no merecen ese reconocimiento. Expresó que si se siguen concediendo pensiones se podría producir un colapso.

Añadió a su alocución que es injusta la manera por la cual los legisladores hacen uso de las leyes para beneficiar a sus compueblanos. “Acá se proponen a compueblanos, vecinos a correligionarios ¿y los que no tienen ese tipo de vinculación con los legisladores; que pasa con ellos?”, cuestionó.

REPERCUSIÓN

A raíz de sus declaraciones, la diputada recibió una serie de críticas a través de la red de Twitter, donde participa activamente. La ola de posteos que se hicieron al respecto motivaron a la legisladora a postear: “Ya me están matando otra vez ! cuando vean los miles de vecinos y amigos de diputados q reciben 2 millones x mes porq gua-u fueron hombres de la cultura me van a dar la razón. Si sos guitarrero y tenes un amigo diputado ya te dan 2 x mes. En pocos días publico la lista” (sic).

Su posteo nuevamente fue objeto de críticas entre las cuales le señalaron que por un lado fustiga las pensiones graciables pero por otro percibe una pensión que se le otorgó luego del fallecimiento de su marido, el político liberal Franklin “Anki” Boccia, que fue director paraguayo de Itaipú.

“NOS MERECEMOS RESPETO”

A raíz de la polémica generada, el músico Kike Krona, conocido por su carrera como solista y con el grupo Los Jockers, expresó que los artistas se merecen más respeto. Dijo que su opinión fue “desatinada” y que “causa agravio”.

Mencionó que en su momento gestionó las pensiones graciables para el célebre guitarrista Efrén “Kamba’i” Echeverría y para el locutor y gestor cultural Antolín Leguizamón, el primero fallecido recientemente y el segundo el año pasado. Mencionó en el caso del requintista que él “no podía más” y que el beneficio le fue de ayuda.

“Acá se generaliza. Dicen que todos somos borrachos, mujeriegos y no es así”, dijo Krona durante una entrevista con la 1020 AM. Finalmente, exigió a la diputada pedir disculpas a los artistas ya que no se merecen ese trato.

Intentamos conversar con la diputada Amarilla pero no pudimos hacerlo ya que su celular se encuentra apagado.