Fue después de que un grupo de manifestantes se agolpó frente a la casa del jefe comunal y de la municipalidad, y lanzaron explosivos en el patio, según la denuncia. Acusan irregularidades de la administración liberal y exigen la renuncia del intendente.

Lanzoni indicó que los agresores forman parte de una agrupación del sector oficialista, que echó a andar una campaña proselitista de cara a las elecciones municipales futura.

“Están en su derecho manifestarse, pero no veo la necesidad, de que se vuelvan violentos, usan bombas peligrosas, ingieren alcohol, tiran huevos, te agreden. Si hay o no irregularidades. Yo estoy abierto, todas las instituciones están involucradas. La Contraloría está, la Fiscalía también. Pero, no estoy de acuerdo que agredan a mi familia y violan la Cuarentena”, añadió.