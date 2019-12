El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Dany Durand, fue excluido de la causa que investiga una estafa de la empresa Mocipar, por pedido de la fiscala Stella Mary Cano, según anunció días atrás juez Gustavo Amarilla.

Ante esto, la coordinadora de estafados, Liza Ortiz, confirmó a la 730 AM que piden que se revea la disposición que excluye a Dany Durand, en atención a que se lo aparta del caso sin siquiera existir una denuncia contra él de manera directa, sino que el caso se da contra personas innominadas.

La mujer adelantó que presentarán además una recusación contra la fiscal del caso Stella Mary Cano. “Lo que nos hizo es indignante. Usó a los compañeros y creó una demanda que no existe. Perdimos la confianza en ella. La denuncia se hizo en contra de Mocipar, pero este señor (Durand) no sé por qué se dio por aludido y empezó a defenderse. Nosotros nos dimos cuenta que (la desestimación) era una medida para proteger a él, pero uno pues no se puede defender de algo que puede venir más adelante, indicó.

El ministro Dany Durand (Urbanismo, Vivienda y Hábitat) fue apartado de la investigación en noviembre pasado, por pedido de la fiscala a pesar de que la denuncia fue presentada en contra de personas innominadas y que integrantes de la asociación de víctimas lo involucran en la estafa porque ocurrió mientras era presidente de la empresa.

Según el magistrado Amarilla, la fiscala Cano pidió la desestimación en contra de Durand porque este no tenía injerencia en las decisiones de la empresa, a la que pidió permiso en el 2012, aunque sus acciones recién las vendió en el 2017.

Llama la atención que el único favorecido con la desestimación de la fiscala sea precisamente el ministro del gabinete presidencial, ya que “no se habla de ninguna otra persona en el documento”, según el juez Amarilla.

Cano imputó al actual dueño de Mocipar, Fernando Román Fernández, por presunta estaba, producción de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso. También está imputado un empleado de la firma, Orlando Benítez, por supuesta estafa.