La designación de Mario Vega como nuevo titular del Indert, no cayó de buena manera en el sector del campesinado. Sostienen que este nombramiento, poco contribuye a la búsqueda de la paz en el campo.

“Para nosotros no es ninguna sorpresa la designación de una persona como esta, atendiendo a la actuación del presidente de la República. Él (Mario Abdo) no evidencia planificación ni organización en materia de políticas públicas”, dijo Jorge Galeano, dirigente de la Coordinadora Nacional Intersecotorial (CNI) en comunicación con Universo 970 AM.

Mario Vega, dirigente productor de Alto Paraná, fue designado este miércoles como nuevo presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), en reemplazo de Horacio Torres. El ministro de Agricultura y Ganadería Rodlfo Driedmann se adelantó a la presidencia para “contar” a los medios la designación del mismo.

Galeano sostuvo que el nombramiento de Vega es el resultado de la presión ejercida por parte de los agroganaderos al presidente de la Presidente de la República y que esta medida no contribuye para nada en la búsqueda de la paz social en el campo.

“Este gobierno pone un enfoque de exclusión en las políticas públicas y no de inclusión mirando las necesidades colectivas”, subrayó el dirigente campesino.

Dijo además que esta situación trae mucha preocupación al campo y lamentó que no se tenga intención de repuntar. “El gobierno entró en una crisis muy profunda. Nosotros decimos que Mario Abdo no va a terminar su gobierno”, concluyó Galeano.