A una semana de haberse iniciado las clases presenciales en algunos colegios para estudiantes de los últimos años de la Educación Media, Miguel Marecos, presidente del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), afirmó esta mañana que una estudiante del colegio Defensores del Chaco de Isla Pucú era portadora del virus del SARS-CoV-2 y que esta contagió a la profesora guía, a los demás docentes y a la directora, publica hoy La Nación.

Ante la denuncia, Robert Cano, viceministro de Educación Básica, desmintió las afirmaciones de Marecos, a quien pidió pruebas de lo manifestado sobre la estudiante que contagió COVID-19 a la comunidad educativa. Aclaró incluso que el colegio nacional Defensores del Chaco de la localidad de Isla Pucú, Cordillera, no abrió sus puertas a sus alumnos.

“Tenemos tres denuncias ya. Una de ellas en el colegio nacional Defensores del Chaco, Isla Pucú, Cordillera, donde una alumna se va a la institución, le contagia a la profesora guía, a los demás profesores y a la directora. Están todos en cuarentena porque se le detectó COVID-19 a la estudiante. La hermana de la mamá de la alumna falleció en estos días”, afirmó esta mañana Marecos.

Lamentó que la decisión de enviar a los estudiantes del colegio sea producto de la mera terquedad de Eduardo Petta, ministro de Educación, lo cual pone en riesgo la vida de miles de personas, no solo de los alumnos, sino también de los docentes y personal de las instituciones educativa, ya que no hay jabón, no hay alcohol en gel, no hay insumos, no hay lavandina, no hay nada, señaló.

Tras sus declaraciones, Cano manifestó: “Ese colegio no está abierto. Sigue desarrollando las clases virtuales; es más, tengo un reporte de la dirección de esa institución donde se habla justamente que no ocurrió tal cosa. Ocurrió un caso en la comunidad de Isla Pucú, pero no en el colegio. Me gustaría que por favor este señor me traiga mañana las pruebas de que efectivamente esa estudiante fue al colegio y contagió a todas esas personas”, respondió Cano a Marecos,/ durante el programa “TV al aire”, del Trece.