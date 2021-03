El gerente de prestaciones económicas del IPS, Pedro Halley, explicó que hasta aquí la cifra de suspendidos venía hasta 15.000, con lo que se pretendía continuar los subsidios por ocho meses.

Sin embargo, la estimación es que a finales de marzo las suspensiones llegarian a 18.000 y en abril a 25.000, con lo que los recursos disponibles para las compensaciones económicas apenas darían abasto por cuatro meses.

“Hasta ahí me animo a proyectar, no sé más adelante”, dijo Pedro Halley en comunicación con la 730 AM.

Este jueves, la Asociación de Emprendedores del Paraguay, anunció la suspensión de 3.500 personas dedicadas solamente al área gastronómica. A esto habrá que sumar la de otros sectores productivos y asociaciones.

Los subsidios del IPS provienen de los 100 millones de dólares que desembolsó el Gobierno en el 2020, en concepto de su deuda histórica con la previsional. Para dar continuidad a los pagos si se acabara esta fuente, el Ejecutivo deberá pensar en transferir más dinero.