La diputada Rocío Vallejo, integrante de la comisión que estudió el pedido de Intervención de la Gobernación de Central, estima que no habrá votos para la aprobación, pero no pierde las esperanzas de que algunas fugas coloradas inclinen la balanza.

“Según los rumores de pasillo no, (no habrá votos), de todas maneras vamos a exponer las grandes falencias en la sesión, tal vez tenemos unas fugas coloradas que apoyen el pedido”, opinó la diputada Rocío Vallejo, en relación a la solicitud de intervención de la Gobernación de Central.

El tratamiento figura en el primer punto del orden del día y se necesitarán 41 votos para la aprobación, sin embargo, la oposición reúne solamente 37, por lo que requerirán de apoyo colorado.

La comisión que investigó el pedido de intervención emitió dos dictámenes: uno a favor y otro en contra del planteamiento.

Rocío Vallejo (PPQ) y Kattya González (PEN) a favor, mientras que Ángel Paniagua y Basilio Núñez (ambos de ANR) en contra.

El gobernador y otras 14 personas más entre funcionarios y ex funcionarios de Central están procesados por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, por los fiscales Rodrigo Estigarribia, Francisco Arce y Luis Said, por la supuesta malversación de Fondos COVID transferidos a la Gobernación durante la pandemia.