El titular de la Comisión de Control de Compras del Covid-19, Arnaldo Giuzzio, admite que no recomiendan investigar a uno de los cerebros de la adquisición de insumos chinos, pese a que el viceministro de Salud, Julio Rolón, confirmó que Raúl Silva hizo un fuerte lobby para la adjudicación.

El ministro de la Senad y titular de la Comisión Especial de Supervisión y Control de compras Covid-19 , Arnaldo Giuzzio, justificó la decisión de no incluir Raúl Silva entre las recomendados a ser investigados por las irregularidades en la compra de adquisición de insumos chinos.

“Nosotros no encontramos en estos 32 llamados que revisamos, indicios que involucren a ambos, Beto Melgarejo y Raúl Silva, si encontrábamos por supuesto que íbamos a hacer recomendaciones, pero en este caso no encontramos y es lo que estamos viendo”, respondió Giuzzio en entrevista con la 730 AM.

Aclaró que ni él, ni los miembros de la Comisión tienen la intención de apañar a ningún posible involucrado en el negociado.

Julio Rolón, viceministro de Rectoría y Vigilancia de la Salud, confirmó que Édgar Melgarejo (extitular de DINAC) y Raúl Silva (actual funcionario de Yacyretá) intervinieron para recomendar a un grupo de empresarios para la compra de insumos médicos.

Pese a no pertenecer al Ministerio de Salud, Raúl Silva se encargó de presentar a los proveedores de insumos para el combate al Covid- 19 y actuó hasta de gestor del avión carguero.

Tampoco es parte del Ministerio del Interior, pero fue designado representante de esta cartera en la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) vía Decreto N° 681 del 20 de noviembre del 2018 y con esto cuenta con la potestad de decisión sobre las licitaciones, cuyos llamados realiza la Conajzar, según un trabajo de investigación publicado por el diario La Nación.

Silva es secretario del Comité de la Entidad Binacional Yacyretá, con una retribución mensual de 52 millones de guaraníes.