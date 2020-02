El 10 de octubre del 2019 asume el cargo de presidente del INDERT, Mario Vega, recomendado del ministro de Agricultura Rodolfo Friedmann. El nuevo titular del ente agrario prometió poner la casa en orden y transparentar su gestión. Los hechos y documentos a los que accedió La Caja Negra demuestran lo contrario.

Vega asumió el cargo tras la renuncia del protegido de Rodolfo Friedmann, Horacio Torres. Su gestión fue salpicada por el escándalo de pedidos de coimas y aprietes protagonizados por los funcionarios de su administración.

Las denuncias apuntan al manejo poco institucional dentro de la institución, donde se toman decisiones sin apego a la ley y con aires de arbitrariedad.

Documentos y audios a los que accedió La Caja Negra demuestran el manejo carnavalesco dentro de la institución manejada por el recomendado de Friedmann y su “primera dama”.

El INDERT en la era de Mario Vega.

Sigue rosca mafiosa, manejo carnavalesco, la “Primera Dama” y despido por celos.#LaCajaNegraPy pic.twitter.com/ACwDjNPvQ9 — La Caja Negra (@CajaNegraPy) February 26, 2020

Un funcionario de carrera fue destituido sin sumario previo de la institución. Se trata de Gabriel Rodriguez Ullón, quien ocupaba desde setiembre del 2018 el cargo de Director General de Coordinación Interinstitucional.

La comunicación de su destitución se la dio a conocer el propio presidente del Indert, Mario Vega, vía WhatsApp. Cuando el funcionario le consulta cuál es el motivo de la decisión el presidente responde de forma escueta y contundente: “helado”.

¿Cual fue el pecado de este funcionario? De acuerdo al relato del mismo el acto “imperdonable” que cometió fue haber cursado una invitación para tomar un helado a la pareja del presidente, Cynthia Ramírez.

La mujer, quien oficialmente no ocupa ningún cargo dentro de la institución, ostenta una oficina ubicada estratégicamente detrás de la oficina del presidente. La misma, en violación a la normativa de la institución, participa de todos los actos y reuniones oficiales.

Cynthia Ramirez es apuntada por los funcionarios del INDERT como responsable de varias decisiones de Vega. Destituciones, nombramientos, etc. La acusan de haber promovido el nombramiento de su hermana Julia Ramirez, como secretaria General de la institución, además del nombramiento de Liz Nathalia Florentín en el cargo de Directora sin poseer titulo universitario.

La destitución arbitraria del funcionario Rodríguez Ullón expone a la institución a perder una demanda. El afectado exige su reposición en el cargo y demanda la nulidad de la resolución que lo desvinculó del cargo.

El destituido acusa al presidente del INDERT de haber utilizado recursos de la institución y haberlo destinado a trabajos particulares en horario de trabajo. Buscar un departamento en Asuncion era una de las tareas encomendadas por Vega y su pareja a Rodriguez Ullón.

TITULAR DEL INDERT NIEGA VERSIÓN DEL “HELADO”

En su defensa, el titular del Indert, Mario Vera, manifestó que el exfuncionario Gabriel Rodríguez Ullón fue nombrado por el anterior presidente en categoría de cargo de confianza y que lo destituyó por ingresar a la institución durante la noche para retirar documentación.

No tenía nada en su contra hasta que llegaron pruebas a mi mano. Me llegó un vídeo donde ingresaba en horario nocturno a la institución y retiraba algunos expedientes. Lo destituí por eso. La información del “helado” es totalmente ridícula. Él me pidió una audiencia, le di y le dije que no goza de mi confianza. No tiene nada que ver con lo personal, es una cuestión política”, remarcó.