Mario Abdo Benítez anunció que en la reunión que mantendrá el próximo 13 de diciembre en Puerto Murtinho con su par Jair Bolsonaro, incluirá varios temas bilaterales, entre ellos, Itaipú.

“La tarifa de Itaipú, el puente Carmelo Peralta-Puerto Murtinho, autopartes y varios otros”, detalló el mandatario a los medios, durante su visita al Colegio Nacional de la Capital, para el lanzamiento de la campaña de vacunación en las aulas.

Paraguay, a través de su Cancillería, presentó formalmente al Brasil la propuesta de mantener la tarifa energética de Itaipú y las condiciones del contrato hasta el 2023. Se espera una respuesta en el transcurso de diciembre, a más tardar, en la quincena.

Pese a no ser una decisión directamente vinculada con el Anexo C, sí tiene un grado de incidencia, ya que repercute en el presupuesto del año que viene y porque el Anexo C es el que sienta las bases financieras del contrato.

La Itaipú Binacional aprobó la creación de una Comisión de Cuentas, que buscará fiscalizar las finanzas de los últimos cinco años, como un mecanismo adicional de auditoría. La propuesta fue hecha por Paraguay y aceptada por Brasil.

Será una instancia binacional autónoma de fiscalización de cuentas de Itaipú, y sus miembros actuarán conjuntamente, como mecanismo adicional de auditoría de la binacional. No obstante, sigue pendiente la aprobación del Congreso Nacional.