Hoy estaba previsto el encuentro de los presidentes de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y de Brasil, Jair Bolsonaro, en Carmelo Peralta, Alto Paraguay, pero este tuvo que suspender su presencia por las condiciones climáticas. En la ocasión se realizó la firma de contrato para el inicio de las obras del Puente de la Bioceánica y se aplazó la colocación de la piedra fundamental de la estructura.

Dicho encuentro además pretendía poner el foco en la tarifa energética de la represa Itaipú para el año 2022. En concreto, Paraguay tiene como objetivo mantener la tarifa eléctrica de Itaipú en 2022 mientras que Brasil busca reducir los precios.

Al respecto, Marito indicó a la prensa que sigue consensuándose la definición de la tarifa para el 2022 y la posterior revisión del Anexo C de Itaipú. Refirió que no fue plantado por el presidente Jair Bolsonaro y que este tiene la buena predisposición para llegar a un acuerdo con nuestro país. “El tiempo (fue el culpable), qué me va a dejar plantado, mi amigo es Bolsonaro, va a volver en enero”, acotó.

El mandamás sostuvo que actualmente el debate sobre la tarifa está en el área del consejo de la binacional y respondió que “falta todavía para culminar el año”, sobre si iniciará el 2022 sin definirse la tarifa.

En otro momento comentó que se baraja la posibilidad de presentar una nota reversal para permitir al Paraguay vender sus excedentes energéticos.

Por otro lado, Abdo Benítez destacó que el Puente de la Bioceánica será una obra geopolíticamente estratégica y permitirá que nuestro país adquiera una fuerza negociadora con la región. “Pondrá al Chaco en el centro del desarrollo de la región, Paraguay es un país sin acceso al mar, entonces tendrá una vía competitiva para acceder a los grandes mercados del Corredor Bioceánico y del Puente”, acotó.

También resaltó que es necesario que ambos gobiernos acompañen el crecimiento que tendrá la zona, para evitar la instalación del crimen organizado.

Por último adelantó que se habla de un cuarto puente con el Brasil, sobre el río Apa.