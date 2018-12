En charla con radio Ñanduti, Arístides Morales indicó que la comuna tiene atribuciones de controlar los servicios que se ofrecen en la vía pública, de modo a dar seguridad a la ciudadanía. No obstante, indicó que la empresa reclama que se trata “de una cacería” solo con el fin de confundir a las personas y que estas terminen enfrentándose con los taxistas.

Mencionó que es un servicio delicado el que se debate porque se trata del traslado de las personas. “Ellos no tienen habilitación, no están identificados. Existen feminicidios, violaciones y asaltos en este tipo de servicios en otros países”, refirió y aseguró que Uber fue echado de España, aunque no existe información alguna al respecto.

El taxista indicó que las demás profesiones (como los abogados) están reguladas, al igual que las radioemisoras. Es por ese motivo que no permitirán que sigan operando los muvers o ubers. “Acá va a haber un estallido social, nosotros vamos a defender nuestros derechos, por los medios que la Constitución nos ampara”, dijo.

Morales aseguró que también los taxis son enviados al corralón cuando se atrasan con el municipio asunceno, aunque no por infracción de reglamento general de tránsito, tal como ocurrió con uno de los automóviles que trabaja con la empresa MUV.

“No es monopolizar. Tenemos 0KM, nos endeudamos, para un mejoramiento integral. (...) Es muy difícil la situación, estamos muy preocupados, queremos alimentar a nuestros chicos”, alegó sobre la postura del enjambre amarillo.

“MUV trabajó clandestinamente. Es ilegal lo que hace”, remarcó. Según él, estos choferes dan una factura por el uso de plataforma, en cambio los taxistas emiten dicho recibo por el uso del servicio de traslado.