Los taxistas de Luque solicitan a las autoridades que regulen el servicio que dan los conductores a través de las aplicaciones tecnológicas, de modo a que no se vean avasallados por los muvers y ubers. Alegaron que misma reglamentación fue aplicada para los remises, en su momento.

Silvio Arza, presidente de la Asociación de Taxistas de Luque, indicó que en esa ciudad no tuvieron enfrentamientos como los ocurridos durante el fin de semana en Asunción, pero remarcó que sí existen inconvenientes con estos conductores ya hace tiempo.

"Ellos están avasallando nuestro municipio y trabajando de manera ilegal porque no están habilitados. No estoy en contra que trabajen, pero tenemos que regularnos todos bajo los mismos requisitos. A nosotros nos limitan a trabajar en nuestros municipios donde nos habilitan, pero a ellos no. Consideramos que es una competencia muy desleal”, indicó.

En conversación con la 970 AM, Silvio Arza dijo que no le consta que los muvers y ubers expidan facturas, mientras que el 50 % de los taxistas sí lo hacen, según remarcó.

El presidente indicó que no apuesta por la violencia y destacó que su federación inició una campaña de concienciación para que las autoridades municipales los defiendan. "Lastimosamente las autoridades no intervienen, es por eso que nos estamos enfrentando todos”, añadió.

Alegó que no se pueden llenar las calles de ubers y ubers, y que a su parecer una solución sería que la cantidad de estos móviles privados sea igual al del enjambre amarillo, así como ocurre con los remises.