El hecho sucedió en la noche del miércoles en la ciudad de Villa Elisa, cuando taxistas le cerraron el paso a un Uber e impidieron que el pasajero llegue a destino.

“Me discutí con el taxista que me bloqueó el paso, en eso comenzamos a pelearnos, me caigo al piso y ahí vienen los demás y comenzaron a patearme”, relató a la 1080 AM Hugo, conductor del Uber.

Los atacantes también se tomaron con el pasajero, quien les reclamó que hayan impedido la circulación del Uber.

El conductor reveló además que una joven comenzó a filmar lo que ocurría y en ese momento la amenazaron con pegarla si no detenía la grabación, por lo que se asustó y se marchó.

taxistas cierran el paso a un uber, lo muelen a golpes hasta dejar inconsciente al chófer y se marchan como si nada. este es un buen motivo para dejar de usar sus servicios de taxi, son una basura la verdad pic.twitter.com/4Lbfhrmnea — nic (@nicolasveron_) October 10, 2019

<>