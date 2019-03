El fiscal Ricardo Merlo informó que durante la jornada del martes, en el patio trasero de una vivienda ubicada en pleno microcentro de Asunción, se produjo un derrumbe a consecuencia de las intensas lluvias y los inquilinos dieron aviso a la Policía Nacional sobre el hallazgo de una cavidad subterránea.

Detalló que se constató en el sitio la existencia de dos habitaciones ocultas y cerradas con un acceso que estaba bloqueado pero que finalmente terminó cediendo. En el habitáculo encontraron varios elementos de enfermería, como botellas antiguas de suero, anticoagulantes, torniquetes y otros insumos, un calendario metálico que data de 1969 y que era habitual llevar en la billetera en esa época, y dos restos óseos que deben ser determinados si pertenecen a animales o seres humanos.

“Todo fue bastante llamativo. No se puede descartar ninguna hipótesis. Hoy se ingresará con los bomberos para ver si no existe otra conexión”, dijo el fiscal a la radio 970 AM.

Todavía no se tiene el título de propiedad, pero Merlo contó que se menciona que antes pertenecía a la familia de la ministra Carla Bacigalupo y que pasó a manos de la familia Morales. Al lado de la vivienda en cuestión aparentemente vivía la hija del General Patricio Colmán, quien en vida fuera el comandante del Regimiento de Infantería 14, un personaje muy sanguinario en la época stronista.