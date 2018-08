Celeste Varela, madre de Marcelo Daniel Guanes Varela (16), quien se encuentra con paradero desconocido desde el pasado 27 de julio, cuando salió de su casa rumbo a un cumpleaños en Loma Pytâ, manifestó que sigue esperando que regrese.

"Hoy a las 14:00 se cumplen 14 días de que mi hijo se encuentra perdido. No le encuentro un sentido lógico a lo que está pasando, cuesta mucho esto. A mi hijo le digo: te amo muchísimo, tenés que regresar, esta casa es tu lugar, tenés que regresar, espero que recapacites. Alguien le está dando cobijo y no es bueno que estés lejos de mamá. Si tengo que mover el mundo, lo haré. Son 14 días, ya no tengo fuerzas”, dijo.

En charla con la 650 AM, indicó que el joven fue visto, según le manifestaron, hacia Luque y luego por la zona de San Lorenzo.

Lamentó además el morbo de la gente y resaltó que escuchó ya de todo en su contra. “La gente habla por hablar. Él no es chico mal cuidado o chico de la calle. Yo soy mamá y papá. Más allá de las diferencias, es un joven de 16 años y tengo el derecho de cuidarlo. Jamás fue golpeado, pero sí habló fuerte porque es mi manera de expresarme”, dijo.

Quienes hayan visto al adolescente pueden comunicarse al número 0986 294 953 o al sistema 911.