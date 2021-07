Carlos Mateo Balmelli, exdirector paraguayo de Itaipú Binacional, dijo en entrevista con la radio 650 AM que urge preguntarnos cuál es la actitud que tendremos los paraguayos en las negociaciones con el Brasil.

“Es un tema complejo, no es tan fácil como la gente cree. No es fácil negociar con Brasil. Hay que negociar con argumentos, racionalidad y patriotismo. No se trata de tener todo el repertorio definido sino dos o tres ideas claras. ¿Querés o no bajar el precio de la tarifa? Paraguay debe tener una posición y debe ser una conquista nacional. Actitud, carácter, definiciones de tres o cuatro ideas claras en la mesa de negociaciones, eso es lo que necesitamos”, comentó.

Sostuvo que la postura de no revelar la posición del Paraguay demuestra el nivel de improvisación y resaltó que el gobierno no se ha tomado el tiempo necesario para las negociaciones, las cuales ya deberían haber empezado hace rato. “Tenemos que pensar y planificar 50 años para adelante”, agregó.

Por su parte, el ingeniero Martín González, expresidente de la ANDE, indicó que Itaipú Binacional genera una de las riquezas más importantes que es la energía eléctrica, por lo que a su parecer debe ser una causa nacional.

“Hubo una primera etapa en la cual se conformaron grupos de estudios y fueron entregados trabajos a la Cancillería. Ahora se está elaborando una estrategia, una hoja de ruta de lo que pueden ser las negociaciones de Itaipú. Yo no estoy trabajando en este momento en lo que se refiere a la estrategia, por lo tanto solo opino como observador”, dijo.

Expuso que el Paraguay tiene un abanico muy amplio de posibilidades, por un lado están las tarifas bajas o una intermedia y por otra parte, la posición de mantenimiento tal cual está hoy en día.

“Esto no es una cuestión de gobierno, es una cuestión de Estado y debemos estar involucrados todos. Acá hay una responsabilidad política de todos los partidos, no solo de uno. Esto exige una madurez política de consensuar entre todos los partidos políticos, gremios empresariales y de trabajadores de sostener una posición”, indicó.

Insistió que lo peor que puede pasarle al país es llegar a la mesa de negociación con el Brasil sin una propuesta consensuada y clara. “No podemos estar bastardeando o boicoteando nuestra decisión. Si discutimos entre nosotros mismos en la mesa, estamos en problemas. Nuestro socio económico tiene ya una posición muy bien marcada, que es la reducción de la tarifa. Acá hay todavía corrientes con diversas posturas”, agregó.

“Lo peor que podemos hacer, y me preocupa mucho, es que Itaipú se vuelva un elemento político en el 2022 que será de escenario político, que tengamos posiciones divergentes en las propuestas de los distintos actores, y que eso nos lleve a una mayor confusión”, puntualizó González.