El ministro de Hacienda, Benigno López, y el titular de la Comisión Bicameral de Presupuesto, senador Silvio Ovelar, coincidieron en que no hay suficientes recursos para aprobar los pedidos de aumento presupuestario. Advierten que, de ser así, se entraría en una situación similar a la del 2002 cuando se registró un atraso en los pagos.

El titular de la cartera de Hacienda acudió esta mañana ante la Comisión Bicameral de Presupuesto para hacer la presentación del presupuesto de la institución.

En la ocasión, habló sobre el reajuste salarial exigido por el sector de los docentes y aseguró que se buscó la manera de cumplirlo a partir de abril del año próximo “pero no se encontraron recursos para poder financiar el pedido”. Pese a ello, mencionó que ya está asegurado a partir del mes de julio.

“Habría que ser sinceros con todos, una cosa es que le mintamos a los de educación y les digamos ‘no tenemos plata’ y sí tenemos, pero ese no es el caso. Acá hemos hecho un enorme esfuerzo para cumplir”, indicó Benigno López.

Por su parte, el senador Silvio Ovelar, titular de la Comisión Bicameral de Presupuesto, indicó que los pedidos de aumento presupuestario realizado por las distintas instituciones están por encima de los US$ 600 millones.

“No se puede dar lo que no se tiene”, precisó al referirse sobre este punto. Asimismo, reiteró que la situación económica en nuestro país no es la mejor y el gobierno ya asumió que estamos en una recesión, por lo que los aumentos en el presupuesto no tienen cabida.

Ovelar considera que aumentar salarios en este momento significaría incrementar el déficit y, si es que se concedieran todos los pedidos, se entraría en una situación similar a la del año 2002 en que los funcionarios públicos cobraban sus respectivos salarios con un considerable atraso.

“Lamentablemente, a mí me toca una vez más bailar con la más fea. Estamos en época de vacas flacas, a mí me hubiese gustado decirles que sí a todos los sindicatos y gremios, veríamos la forma de generar algún tipo de reingeniería financiera que permitiera cumplir con esos reclamos pero la verdad que la proyección que nos muestran las finanzas públicas no son las mejores”, sostuvo.

PRESENTACIÓN DE ADENDA PARA “INFLAR” PGN 2020

El ministerio de Hacienda presentó esta mañana ante la Comisión Bicameral de Presupuesto una adenda de US$ 150 millones más para el Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN 2020).

Según explicó el ministro Benigno López, la mayor parte de los recursos contemplados en dicha adenda serán destinados a inversiones de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y a algunas resoluciones internas de ciertas entidades en las que se pudo hacer una readecuación presupuestaria.

Igualmente, mencionó que esta excepción para el presupuesto “no implica mayores salarios para casi ninguna institución”, dando a entender que no se prevén aumentos en los sueldos de los funcionarios que forman parte de las mismas.