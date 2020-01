El experto indicó que el peligro real hoy en día constituye el dengue, por la alta infestación de mosquitos e insta a la población a “no distraerse” y continuar reduciendo los criaderos del vector, ya que no hay otra forma de combatir el dengue, más aún porque las vacunas no son eficientes. “El clima de acá no favorece para el coronavirus que es de lugares fríos. Acá el invierno es de corto tiempo y no tiene mucha intensidad”, dijo en conversación con La Nación.

El médico aclaró que existen varias cepas del germen que circula en el país desde hace tiempo, es la causante de varios cuadros respiratorios que no han revestido gravedad. Indicó que existen al menos 1.000 cepas de este virus, por lo que insta a la población que si en las pruebas sale positivo este bacilo no se alarme, ya que no necesariamente será la nueva casta que tiene origen en Asia y que ya mató a más de 100 personas.

“No tienen que alarmarse. En el país circulan cepas de coronavirus que causan enfermedades banales. Fueron detectados en los últimos años en el país con el sistema de PCR de identificación de virus”, indicó.

Agregó que se deben tomar las medidas de precaución relacionadas a la higiene y al uso de tapabocas. Asimismo, se recomienda evitar el contacto con personas que padezcan infecciones respiratorias agudas, cubrirse la boca al toser y al estornudar, además de desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia.

SOSPECHAS

Entre tanto, el ministro Julio Mazzoleni en contacto con canal Gen instó a la ciudadanía a mantener la calma. Reiteró que ante cualquier caso sospechoso del virus por parte de personas que eventualmente hayan estado en territorio chino se insta a comunicarse al (0983) 879-275 Salud.