A través de su cuenta de Facebook, la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (APACFA) hizo un descargo relatando la dura realidad que se vive actualmente en nuestro país.

En dicho posteo mencionan que una vez diagnosticada la enfermedad, el paciente oncológico necesita iniciar un rápido tratamiento, ya sea quimioterapia, radioterapia o, en el peor de los casos, llegar a una cirugía, teniendo en cuenta la celeridad para este tipo de patología.

Justamente a partir de allí comienza el viacrucis para los pacientes con cáncer, señala APACFA, ya que la espera que puede ser de días, semanas o meses hace que la enfermedad vaya avanzando en el organismo, muchas veces a pasos agigantados.

“Necesitamos una verdadera reforma de la Salud Pública y eso no pasa por un mero deseo o un populismo barato de quienes deberían velar por el bien común de un pueblo”, expresa el post publicado en Facebook.

Desde la asociación reclaman el faltante de numerosos medicamentos en el Instituto Nacional del Cáncer (INCAN), situación que hasta pone en riesgo la vida de los pacientes oncológicos.

“¿Mientras qué hacen los pacientes que no tienen el poder adquisitivo para comprar medicamentos? Hay personas que diariamente deben consumir su hormonoterapia oral y no lo pueden hacer de manera sistemática porque el Estado no provee. Mientras aguardamos que se pongan de acuerdo de cómo harán las licitaciones, LA VIDA DEL PACIENTE no es prioridad”, expresa el pronunciamiento.

Desde el inicio de la pandemia, la situación de los pacientes con cáncer ha venido agravándose no solo debido a la falta de medicamentos e insumos sino también al descuido que ha sufrido este sector por parte del Ministerio de Salud Pública, que ha centrado su atención e inversión en todo lo referente al COVID-19, descuidando a otras patologías que igualmente requieren de interés de las autoridades.