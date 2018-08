“Es terrible lo que pasó, mi señora se quiso hacer la lipo. Esto me dejó un vacío enorme y no va a quedar así. Le dejé en la clínica donde se operó. Me dijeron que duraba 7 horas. Entonces me fui a entrenar y luego una prima suya me llama desesperada para decirme que le llevaron a terapia porque no se despertaba. Luego de dos días de estar internada me dijeron que ya no se pudo más y que fue al cielo”, indicó el futbolista.

El hombre resaltó que la mujer se hizo todos los estudios previos y la doctora Tamara Castellano le manifestó que no iba a tener complicaciones. “Yo le entregué bien, pero me entregaron así, le jugaron todo mal, tenía moretones en el cuerpo”, acotó.

En conversación con el SNT, Vera comentó que la clínica denominada Multiclínica aparentemente no estaría habilitada y añadió que fue su esposa quien decidió hacerse allí la operación tras contactar con Castellano.

“Estaba muy feliz ese día, porque se quería hacer la lipo. Nos fuimos todos a acompañarle. Estaba muy feliz. Era la primera vez (que se hizo una operación)”, manifestó Vera.