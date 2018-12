El hecho ocurrió esta madrugada en Villa Madrid, Limpio, donde se registró un voraz incendio que rápidamente consumió toda la casa, construida con materiales muy precarios.

En la casa se encontraban Benjamín Ocampos Espínola y su padre Arsenio Ocampos de 80 años, a quien afortunadamente logró rescatar antes de que el fuego acabe con la casa.

“Gracias a Dios se salvó mi papá, yo tenía que estar en la campaña para ir a hacer un trabajo y no me fui, Dios sabe por qué, por algo no me fui, o sino, asadito iba a ser mi papá”, comentó aliviado Benjamín Ocampos en conversación con la 970 AM.

El octogenario se desesperó e intentó salvar algunas cosas pero no lo consiguió. “Che ra`y, mi muleta, me dijo, jaha atu le dije, le alcé”, relató Benjamín, quien considera que el incendio fue provocado, pero desconoce quién podría estar detrás de todo.

Benjamín apela a la solidaridad de la ciudadanía, ya que perdió absolutamente todo durante el siniestro y solo quedó con lo que tenía puesto.