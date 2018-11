Un promedio de 12 días de internación en terapia intensiva equivale a G. 300 millones por cada accidentado en motocicleta que llega con un traumatismo de cráneo en el Hospital del Trauma, centro especializado que reporta que el 75% del os accidentados fallecidos eran conductores de biciclos.

La alta velocidad, la imprudencia y el consumo de alcohol son los factores preponderantes al momento de la ocurrencia de estos percances, a lo que se suma la falta de uso de elementos de protección.

Según el reporte del Hospital del Trauma, el 35% de los pacientes atendidos por accidentes de moto no había utilizado casco al momento del accidente.

“Los cascos salvan vidas al evitar o amortiguar golpes y heridas en la cabeza. El 16% de los motociclistas que usan casco de buena calidad no presenta lesiones craneales graves o invalidantes”, explica Saldívar.

En el caso de los que quedan con secuelas, la situación es aún más delicada, teniendo en cuenta que muchos de ellos acaban postrados, requiriendo una atención especializada, inclusive por el resto de sus vidas.

Atendiendo a esta situación, se insiste en la prevención, ya que la única protección que una persona tiene ante cualquier tipo de accidente en moto es su propio cuerpo. Además del uso del casco protector, también se recomienda llevar puesto siempre chaleco reflectivo, y evitar subir a niños menores de 12 años a los biciclos.

Recomendaciones para motociclistas: no conducir una moto bajo los efectos del alcohol, evite circular por carriles rápidos, no se adelante por la derecho ni se pasee entre vehículos, ocupe un lugar en la fila, como cualquier vehículo, no conduzca a una velocidad segura y redúzcala a al tomar curvas, verifique las condiciones del vehículo antes de utilizarlo y use casco siempre al igual que el acompañante.