En entrevista con Tempranísimo, Radio Universo y canal GEN, la doctora Idalia Medina, presidenta de la Asociación de Médicos del Alto Paraná, expresó su preocupación por la alta ocupación en terapia por casos graves de Covid-19 y lamentó que ya se llegó al momento de tener que priorizar a quién dar la atención.

Ejemplificó que si llega un paciente con una comorbilidad y tiene 80 años, pero hay otra persona joven sin enfermedad de base esperando, y se libera un lugar, entonces se dará prioridad al joven. “Eso se vive ya hoy en día. No está en el ánimo del colega hacer eso, pero ya estamos en esa etapa”, dijo.

“Es una situación tremenda ver que el colega terapista decida quién entra y quién no. Y no es porque tengamos más camas vamos a vencer. No hay personal suficiente que se pueda contratar para ese efecto”, expresó Medina.

Así también, la doctora reconoció que ya hay personas que fallecieron por no ser asistidas y que la chance para los adultos mayores no existe. “Los colegas están agotados y más por tener que decidir qué hacer. Detrás de cada paciente existe toda una familia que sufre. No es fácil estar en un hospital con la incertidumbre de tu paciente, cómo va a estar. Llegan los pacientes y dónde les metemos. Si estos casos van aumentando, van a pareciendo muchos casos en el privado y darán prioridad a sus pacientes”, remarcó.

Por último expresó su preocupación porque también en Asunción y Central ya están todas ocupadas las UTI, por lo que no podrán derivar a la capital a los pacientes graves que estén en la zona fronteriza.