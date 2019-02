La jornada se presentará fresca a cálida, con cielo parcialmente nublado y vientos del sureste. La máxima estimada es de 31º C.

Para mañana viernes anuncian un tiempo agradable en las primeras horas, caluroso por la tarde, con cielo parcialmente nublado y vientos del sureste que luego serán variables. La mínima estimada es de 18º C y la máxima de 33º C.

El sábado estará cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado y vientos variables. Las extremas irán de 20º C a 34º C.

El domingo continúa el ascenso con temperaturas de 21º C a 35º C. El día estará cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado, con vientos del noreste. El lunes la máxima alcanzará los 36º C.