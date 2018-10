Éver Barrios, expareja de Dalma Rojas Rodas y padre de Cristian Santino, en contacto telefónico desde Brasil indicó que llegó a contraer matrimonio con la joven y que tuvieron a su pequeño hijo. Señaló que la relación sentimental era buena y que duró desde el 2010 hasta el 2013, pero que el problema se dio con el entorno de la joven.

Elva Rojas (también víctima del múltiple crimen) lo tenía presionado y lo obligaba a cometer estafa, de acuerdo a su declaración. Para poder tenerlo a su antojo, según explicó en entrevista con radio Monumental, lo había denunciado en la Fiscalía de Luque por supuestamente haberla coaccionado sexualmente, pero que llamativamente pidió que lo envíen a prisión domiciliaria en su propia vivienda. “Era para manipularme, yo pasé seis meses con prisión en la propia casa de la supuesta víctima”, resaltó.

Barrios contó que al hacer todo lo que la madre de Dalma le decía, tuvo problemas al verse involucrado en una estafa en Itá, cuyo caso lo envió por nueve meses a la cárcel y también involucró a su pareja. “Entonces le dije a la señora que quería irme de Paraguay y conseguir mi libertad. Luego me dieron el sobreseimiento provisional”, dijo.

Señaló que intentó volver con Dalma, pero que finalmente desistió y decidió huir al Brasil luego de que su exsuegra convenciera a su hija de presentar una denuncia falsa contra el fiscal Humberto Houdín, quien estaba a cargo de la investigación del caso de estafa, de modo a no ir a juicio oral. “No quería que eso recaiga sobre mí”, acotó.

Respecto a Julio Rojas (otra víctima del atroz asesinato), dijo que en realidad es el padre biológico de Dalma, no es su padrastro, tal como informaron los investigadores. “No sé de dónde sacaron eso. La Fiscalía no está capacitada”, mencionó e indicó que el hombre tampoco se salva. Según contó, quien también fuera asesinado en la “casa del horror” no quería trabajar y era adicto a los juegos de azar, por lo que estafaba para saldar sus deudas. “La señora también hacía cualquier cosa para pagar las deudas, para que no pasara nada”, mencionó.

SIGUIERON EN CONTACTO

Estando en Brasil, conforme a su versión, Ever Barrios no perdió contacto con su expareja. En el 2014, Dalma le manifestó que se iba a casar de vuelta y entonces él le recomendó que sepa bien con quién pretendía contraer matrimonio. “Antes de Bruno se casó con un pedrojuanino de nombre Cristian, que era narcotraficante. Yo le dije que atienda por mis hijos. Luego de Cristian hubo otro con quien finalmente se casó y se tatuó el hombre. Este era muy agresivo e incluso le amenazaba de muerte. Él se indignó porque ella había abortado. No recuerdo bien el nombre”, añadió.

Luego de esto, comenzó a salir con Bruno Marabel, quien nunca le generó desconfianza a Ever, porque -según su apreciación- era un joven deportista y creyó que tenía buenas intenciones. El entrevistado dijo que Dalma hablaba muy bien de él.

La última vez que mantuvo una conversación con la mujer fue en septiembre del año pasado para contarle que quería venir a Paraguay para ver a su hijo. En ese entonces la misma le mencionó que con Bruno estaban muy enamorados. Además le aclaró que lo había bloqueado de sus redes sociales y utilizaba otro perfil para contactarlo por temor a que su pareja se enterase de que seguían hablando.

CARENTE DE CARIÑO

“Dalma era una excelente persona, soñadora, ella solo quería un marido que la quiera, era carente de cariño y lo único que quería es alguien que la ame mucho. Ella me dijo que era muy feliz, que Bruno hacía todo lo que ella quería, siendo sincero ella también daba la vida por él. Ella se metió al boxeo por Bruno. Ella hacía de todo por su pareja. Yo no me quejo de ella. Era una excelente persona”, comentó en otro momento.

El hombre, quien posee la nacionalidad paraguaya y brasileña, sostuvo que no creyó al principio que su hijo había sido asesinado junto a toda la familia y que hasta creyó que había sido un secuestro.

“Al confirmarse (el crimen colectivo), primero dije que era por un ajuste de cuentas, pero cuando vi que Bruno ofrecía el vehículo de Dalma en redes sociales, cambió todo. La noticia me impactó bastante, me afectó muy fuerte emocionalmente, quedé hospitalizado”, mencionó.

El entrevistado dijo que no cree que otra expareja de Dalma esté involucrada en el macabro crimen.

El sujeto remarcó además que fue un padre ausente porque no aguantaba la situación familiar mencionada al inicio de la nota.