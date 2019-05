Sergio Coscia, procurador general de la República, en entrevista con Radio Monumental habló sobre las últimas novedades relacionadas al caso Arrom-Martí, el cual prácticamente ya se encuentra en instancias finales.

Al respecto, mencionó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró su más reciente sesión ordinaria hace unas semanas (del 13 a 17 de mayo) en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

En esta última reunión se trató el caso de Juan Arrom y Anuncio Martí, quienes habían demandado al Estado paraguayo por un supuesto caso de tortura y desaparición forzosa que data del año 2002.

Según Coscia, hasta el momento no se pudo tener acceso a qué es lo que resolvió la CorteIDH sobre este caso y, por ende, aún se mantiene la incertidumbre respecto al fallo final. “Todavía no tenemos certeza ni ningún indicio de que se va a dictar sentencia todavía”, refirió.

El procurador general de la República dijo que dadas estas circunstancias no queda otra cosa que esperar la resolución de la Corte Interamericana y “ser un poco más pacientes” para saber finalmente cómo terminará la cuestión.

Cabe recordar que Juan Arrom y Anuncio Martí, quienes son considerados como prófugos por la justicia paraguaya debido a que huyeron al Brasil para evitar ser enjuiciados por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, demandaron al Estado por un monto de US$ 123 millones, cifra que se distribuye de la siguiente manera: US$ 50 millones para Arrom, US$ 50 millones para Martí y US$ 23 millones para los familiares de ambos.